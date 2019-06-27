Капитальный ремонт в Ростовской области проводится по графику

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-27T17:18:21+03:00

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В нынешнем году в Ростовской области запланировано проведение капитального ремонта в более чем тысячи многоквартирных домах. В региональном фонде капитального ремонта сообщили промежуточные результаты. В частности, каждый пятый объект уже сдан или находится в стадии завершения, а это 242 многоквартирных дома.

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта»

- Мы довольны темпами реализации программы этого года, - говорит директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков. - Думаю, что многие объекты будут сданы гораздо раньше того срока, который мы запланировали. Большинство подрядных организаций работает в рамках программы уже не первый год и полностью выполняют свои обязательства перед собственниками.

Еще одно важное направление в работе - контроль ремонта. На днях журналисты побывали в городе Шахты и посетили дома, где идет ремонт, а также он был сделан в прошлые годы.

- В этом году в Шахтах запланировано отремонтировать 48 домов, - сообщил заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Василий Прудников. - На 12 домах предусмотрен ремонт кровель, на 17 - ремонт фасадов, на 15 - ремонт систем теплоснабжения. Также программа капремонта включает в себя ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. На многих объектах работы находятся в завершающей стадии, работы проходят в соответствии с установленным графиком.

Стоит отметить, за последние пять лет в Шахтах стали формироваться целые дворы и кварталы отремонтированных домов. И собственники соседних воочию видят, на что и как тратятся взносы на капитальный ремонт, могут оценить качество проведенных работ, удостовериться в том, что программа эффективно реализуется на благо жителей.

ВАЖНО!

В донском регионе взят курс на использование современных технологий, которые позволяют повысить качество жизни жителей, а в дальнейшем заметно сократить расходы на коммунальные услуги. К примеру, это переоборудование открытой системы горячего водоснабжения в закрытую, установка рамок с погодным регулированием при ремонте систем теплоснабжения, новые энергосберегающие лифты.

ИСТОЧНИК KP.RU