2019-06-27T18:00:28+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии автокраж

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Кировского района сообщила о задержании местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он разбил стекло автомобиля ради сумки.

- В полицию обратилась ростовчанка с заявление о преступлении, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Она сообщила, что оставила свой «Рено» возле дома, а когда вернулась - увидела разбитую машину, откуда пропала ее сумочка.

Ростовчанке повезло. Стражам порядка удалось вычислить подозреваемого. Это 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Сейчас его проверяют на причастность к другим кражам, а на время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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