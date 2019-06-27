В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии автокраж
Полиция Кировского района сообщила о задержании местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, он разбил стекло автомобиля ради сумки.
- В полицию обратилась ростовчанка с заявление о преступлении, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Она сообщила, что оставила свой «Рено» возле дома, а когда вернулась - увидела разбитую машину, откуда пропала ее сумочка.
Ростовчанке повезло. Стражам порядка удалось вычислить подозреваемого. Это 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Сейчас его проверяют на причастность к другим кражам, а на время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU