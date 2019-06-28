В Ростовской области упали в цене овощи и говядина

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-28T13:02:43+03:00

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В конце июня, по данным Ростовстата, в Ростовской области все продукты, за исключением колбас, риса, молока и кур, упали в цене. Правда, это не сильно отразилось на бюджете жителей региона, так как колебания в районе одного процента.

Стоит отметить, что заметное снижение стоимости сезонных овощей «дали» капуста, лук и картофель, дешевле (на 0,5%) стала говядина, сливочное и подсолнечное масло, сметана, маргарин и творог.

Кстати, сейчас самая дорога говядина в Сальске (просят 338,30 руб за килограмм), а самая дешевая в Миллерове (314,76 руб). Свинину лучше покупать в Ростове-на-Дону (258,55 руб), а в Шахтах она обойдется заметно дороже (274,01 руб).

Что касается овощей, то цена на картофель разнится. В Сальске - 34,68 руб, в Шахтах - 38,04 руб, в Таганроге - 41,37. Капусту лучше покупать в Ростове (22,41 рубл), в Миллерове она самая дорогая по Ростовской области - 36 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU