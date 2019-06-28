В Ростовской области выросло число стобалльников по ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-28T16:50:49+03:00

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В Ростовской области подсчитали число выпускников, которые получили сто баллов после сдачи Единого государственного экзамена. И, как рассказали в министерстве образования региона, их в этом году стало больше.

Говорить о каких-то окончательных цифрах еще рано, поскольку некоторые ребята - несмотря на то, что уже прошел выпускной балл, еще сдают экзамены - основные сроки они могли пропустить, например, по причине болезни. Результаты сдачи их экзаменов станут известны в июле.

Так, по данным чиновников, на Дону уже 106 стобалльников. При этом русский язык вчерашние выпускники знают лучше математики. Выучили родной язык на отлично 25 человек, а профильную математику на сто баллов сдали всего восемь человек.

В лидерах по стобалльникам такие предметы, как химия, история, литература и информатика. Только восемь человек получили высший балл по обществознанию - предмету, который вот уже который год считается у выпускников самым распространенным по выбору.

ИСТОЧНИК KP.RU