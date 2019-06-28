Житель Ростовской области до смерти забил ногами подругу

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-28T17:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Каменск-Шахтинский задержали местного жителя, которого считают причастным к жестокому избиению знакомой. Согласно официальной версии, 25 июня они вместе выпивали, в какой-то момент между ними возник конфликт.

- 47-летний местный житель, после распития спиртных напитков, в ходе бытовой ссоры со своей 44-летней знакомой нанес ей несколько ударов руками по телу и голове, причинив повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия, - пояснили СУ СК России по РО.

Почти сразу подозреваемого задержали. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU