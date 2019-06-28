2019-06-28T17:36:23+03:00
Общество

Житель Ростовской области до смерти забил ногами подругу

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: СУ СК России по РО
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В городе Каменск-Шахтинский задержали местного жителя, которого считают причастным к жестокому избиению знакомой. Согласно официальной версии, 25 июня они вместе выпивали, в какой-то момент между ними возник конфликт.

- 47-летний местный житель, после распития спиртных напитков, в ходе бытовой ссоры со своей 44-летней знакомой нанес ей несколько ударов руками по телу и голове, причинив повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия, - пояснили СУ СК России по РО.

Почти сразу подозреваемого задержали. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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