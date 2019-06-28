На реконструкцию монумента героям войны в Родионово-Несветайском районе выделили 13 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-28T18:54:26+03:00

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Губернатор донского региона распорядился выделить из областного бюджета более 13 млн рублей на реконструкцию монумента героям Великой Отечественной войны, который расположен в Родионово-Несветайском районе.

Как пояснили в правительстве, с такой просьбой к Василию Голубеву обратилась местная жительница, которая пояснила, что памятник героям находится в ужасном состоянии. Ремонт начали еще в 2015 году, но до сих пор он не завершен, проход к монументу зарос травой.

- На направленные средства до 1 ноября будет выполнен ремонт памятника, озеленение, появится освещение, - пояснили в правительстве.

Напомним, бывший глава Новоцелинского сельского поселения не смог оспорить приговор суда, который отправил его за решетку на два года. Чиновник попался на злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при ремонте мемориального комплекса погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU