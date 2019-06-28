2019-06-28T18:59:11+03:00
Звезды

Статистические данные по Ростовской области за два века объединили в одной книге

Сборник собрал цифры, накопленные за 180 лет донской статистики
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Ростовстат презентовал свой юбилейный статистический сборник. Фото: Ростовстат.Ростовстат презентовал свой юбилейный статистический сборник. Фото: Ростовстат.
Изменить размер текста:

27 июня в Донской публичной библиотеке торжественно презентовали книгу «Донские статистики о родном крае: из века XIX – в XXI». Это сборник оказался юбилейным, он выпущен к 180-летию донской статистики. В нем с помощью собранных учеными данных описаны различные события, происходящие в Ростовской области за почти два века.

Копии книги передали министерству культуры региона, Ростовскому областному музею краеведения, библиотекам и университетам. Электронная версия сборника будет размещена на сайте Ростовстата.

- Нам предоставляется возможность не только увидеть глазами статистики количественные характеристики явлений и процессов, происходящих на протяжении 180 лет в донском крае, но и осмыслить масштабы, направления и динамику их развития. Разделы сборника, наряду с таблицами, содержат аналитический материал, отражающий развитие региона, – расказала руководитель ведомства Марина Самойлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24