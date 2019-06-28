В аэропорту «Платов» из-за грозы совершил внеплановую посадку «Тигролет»
В пятницу, 28 июня, в аэропорту «Платов» совершил внеплановую посадку двухпалубный Boeing 747-400, который больше известен как «Тигролет».
- Борт совершал рейс по маршруту Екатеринбург - Сочи, но из-за грозы над Черным морем совершил посадку на запасном аэродроме в «Платове», - сообщила пресс-служба.
Посадка была не продолжительной. После дозаправки и ухода грозового фронта самолет продолжил выполнение рейса.
Напомним, «Тигролет» стал известен после того, как на носовой части появилась морда амурского тигра (естественно, не просто так, а с целью поддержания сохранения редких видов диких животных). Самолет с леопардовой ливрее летает в города Дальнего Востока, а также в курортные города России.
ИСТОЧНИК KP.RU