В аэропорту «Платов» из-за грозы совершил внеплановую посадку «Тигролет»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-28T19:14:53+03:00

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В пятницу, 28 июня, в аэропорту «Платов» совершил внеплановую посадку двухпалубный Boeing 747-400, который больше известен как «Тигролет».

- Борт совершал рейс по маршруту Екатеринбург - Сочи, но из-за грозы над Черным морем совершил посадку на запасном аэродроме в «Платове», - сообщила пресс-служба.

Посадка была не продолжительной. После дозаправки и ухода грозового фронта самолет продолжил выполнение рейса.

Напомним, «Тигролет» стал известен после того, как на носовой части появилась морда амурского тигра (естественно, не просто так, а с целью поддержания сохранения редких видов диких животных). Самолет с леопардовой ливрее летает в города Дальнего Востока, а также в курортные города России.

ИСТОЧНИК KP.RU