"Ограбление по-ростовски": на Северном столкнулись два автобуса и инкассаторская машина

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-28T19:41:09+03:00

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Вечером 28 июня в Ростове на улицы Волкова произошло необычное ДТП. Судя по фото и видео с места происшествия, которые появились в социальных сетях, столкнулись два городских автобуса и машина инкассаторов. Автобус № 45 получил серьезную вмятину со стороны водителя, у сотрудников автомобиля сотрудников банка - вмятина в боку. О пострадавших не сообщается. В комментариях ростовчане разделились во мнениях, кто был виноват в этой аварии.

- Я был очевидцем. Автобус от Северного рынка на красный горящий свет секунды три уже ехал и ускорялся, и даже не пытался притормозить. Только сигналил инкассатору, который на разрешающий сигнал совершал маневр, - пишет пользователь Борис.

- Автобусы не виноваты! Я стояла следом за автобусом на "Леруа". Инкассатор выскочил на красный свет, и если бы не этот автобус, то это была бы я! - возмутилась пользовательница Мария.

Многие ростовчане иронизируют, что это была попытка ограбления века, но что-то пошло не так.

На Волкова автобус не пропустил машину инкассаторов 28.6.2019. Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU