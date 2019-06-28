На украшение Ростова-на-Дону к Дню города направят 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-28T19:42:01+03:00

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В нынешнем году Ростов-на-Дону отмечает юбилей - 270 лет. Уже известно, центральными днями празднования станут 12-15 сентября.

На украшение город планирует потратить больше 23 млн рублей. Соответствующая документация уже опубликована в сети. Управление наружной рекламы выставило следующие требования - подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет изготовить и смонтировать, а затем демонтировать различные конструкции, включая большой на юге России брандмауэр (49 на 49 метров) на Театральной площади. Предполагается праздничное оформление центральных улиц, площадей и парков донской столицы.

Напомним, официально датой основания города считается 15 декабря 1749 года, когда императрица Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую таможню. В 1806 году Ростов уже назван городом.

ИСТОЧНИК KP.RU