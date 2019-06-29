С начала года власти Ростова-на-Дону расторгли 9 контрактов с перевозчиками

СЕГОДНЯ 00:59 2019-06-29T00:59:33+03:00

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Департамент транспорта Ростова-на-Дону отчитался о контроле за исполнением перевозчиками договорных обязательств. За период с 1 января по 23 июня чиновники выявили 11929 нарушений, из них:

- в расписании движения и обеспечении планового выпуска транспорта на линию – 11395;

- в схеме движения по маршруту и порядке посадки пассажиров на остановках – 352;

- в техническом и санитарном состоянии автобусов – 105;

- несоответствие подвижного состава заявление техническим характеристикам – 65;

- прочие – 12.

За неисполнение требований муниципальных контрактов в адрес перевозчиков было направлено 1558 претензий и по итогу расторгнуто в одностороннем порядке 9 договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU