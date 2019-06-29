2019-06-29T01:27:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону автомобиль Mitsubishi смяло от удара в грузовик

Иномарка практически осталась без крыши
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП: @rostov_roads, Instagram.Фото с места ДТП: @rostov_roads, Instagram.
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии аварии, которая произошла вечером 28 июня на улице Российской. Там автомобиль Mitsubishi врезался в прицеп грузовика. Судя по виду пострадавшей иномарке, она "залетела под" грузовую машину, у нее практически полностью смята верхняя часть

- Грузовики тянулись на жесткой сцепке, во время удара двигались. Пассажира легковой на скорой увезли, - написала в комментариях очевидица происшествия.

Однако многие пользователи не поверили ей, указав на то, что грузовой автомобиль стоит на этом месте уже несколько дней. Водитель якобы бросил его и не убирает с проезжей части. Многие недоумевают: куда же так летел хозяин Mitsubishi, что не увидел этого препятствия на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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