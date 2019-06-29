2019-06-29T10:16:45+03:00
Общество

Градоначальник Ростова-на-Дону раскритиковал чиновников Ленинского района

В частности, в центре города оказалось недостаточно декоративной подсветки на зданиях
Илья БОГОМОЛОВ
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Состоялась встреча исполняющего обязанности главы администрации города с жителями Ленинского района.Состоялась встреча исполняющего обязанности главы администрации города с жителями Ленинского района.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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28 июня прошла встреча исполняющего обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко с жителями Ленинского района. Свой доклад о жизни центра города зачитал на мероприятии и.о. главы района Владимир Островский. В частности, разработан проект благоустройства и озеленения Соборной площади, окрашена подпорная стена лестничного спуска по улице Горького, готовится замена четырех остановочных павильонов.

Однако у градоначальника накопилось множество вопросов к главе района. Он потребовал ускорить работу по установке декоративной подсветки на зданиях исторической части города. Также была затронута тема мусорной реформы, Логвиненко сделал замечание, что жители центра Ростова плохо информированы о принципах и сути произошедших изменений.

- Общайтесь с людьми. Живите их проблемами. Если отключаете воду - оперативно сообщайте почему ее отключили, как ведутся работы и когда включите. И работы по ликвидации аварий на сетях должны начинаться сразу, а не на следующий день. Контролируйте этот процесс, - подчеркнул и.о. главы администрации города.

После этого чиновники провели личный прием граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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