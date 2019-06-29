"Чудо-женщина": пьяная ростовчанка спрыгнула с четвертого этажа и осталась жива

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-29T11:23:34+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое из окна жилого дома на улице Врубовой.

- Пьяная женщина решила сбежать от своих собутыльников и прыгнула из окна четвертого этажа. Упала на какие-то провода, которые замедлили падение, и осталась жива. Разбудила всех жильцов. Потом выяснили, что все же сломала ногу, - рассказал автор ролика.

Счастливое спасение на Врубовой 29.6.2019. Ростов-на-Дону Главный

На видео, однако, видно, что после приземления дама самостоятельно поднялась и пошла по своим делам. Большинство комментаторов, ожидаемо, начали осуждать женщину за ее образ жизни. Некоторые настаивают на том, что "оператору" нужно было выйти и помочь ей, вместо того, чтобы снимать происходящее на телефон.

Один из комментаторов иронично назвал героиню ролика Чудо-женщиной (по аналогии с персонажем из комиксов), так как она умудрилась спрыгнуть с большой высоты и осталась жива.

ИСТОЧНИК KP.RU