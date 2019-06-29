Защитник Матия Бобен покинул ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-29T11:40:46+03:00

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25-летний словенский футболист Матия Бобен покинул «Ростов». Донской клуб и «Ливорно» договорились о трансфере защитника. Напомним, что весеннюю часть прошлого сезона спортсмен провел в итальянской команде на правах аренды.

- «Ливорно» выкупил Матию Бобена. Желаем ему успешного продолжения карьеры, - сообщает пресс-служба «желто-синих».

Сумма сделки составила 450 тысяч евро.

Добавим, что словенский защитник перешел в «Ростов» в 2017 году и сыграл за клуб всего семь матчей. Голов на его счету не зафиксировано. До этого футболист продолжительное время играл за команду «Горица» и в ее составе становился серебряным призером чемпионата Словении. Также с 2018 года он выступает за национальную сборную своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU