Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за коммунальной аварии
В центре Ростова произошла авария на водопроводе. Коммунальщики устраняют ЧП на пересечении улицы Красноармейской и переулка Доломановский с 13 часов 29 июня. В связи с этим будет ограничена подача холодной воды в границах: улица Международная - переулок Пржевальского - улица Батуринская – улица Набережная.
- В устранении аварии от городского водоканала задействованы семь человек и семь единиц техники. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - до 22 часов сегодняшнего дня, - сообщили в мэрии Ростова.
Добавим, что в указанные границы попали дома по улице Портовой и микрорайон Вертолетное поле.
Кстати, вчера, 28 июня, специалисты Водоканала оперативно устранили повреждение на Северном водоводе. Без воды на ночь оставались микрорайоны Темерник, Суворовский, и Левенцовский, поселок Каратаево и ряд садовых товариществ.
ИСТОЧНИК KP.RU