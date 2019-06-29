Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-29T17:36:43+03:00

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В центре Ростова произошла авария на водопроводе. Коммунальщики устраняют ЧП на пересечении улицы Красноармейской и переулка Доломановский с 13 часов 29 июня. В связи с этим будет ограничена подача холодной воды в границах: улица Международная - переулок Пржевальского - улица Батуринская – улица Набережная.

- В устранении аварии от городского водоканала задействованы семь человек и семь единиц техники. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - до 22 часов сегодняшнего дня, - сообщили в мэрии Ростова.

Добавим, что в указанные границы попали дома по улице Портовой и микрорайон Вертолетное поле.

Кстати, вчера, 28 июня, специалисты Водоканала оперативно устранили повреждение на Северном водоводе. Без воды на ночь оставались микрорайоны Темерник, Суворовский, и Левенцовский, поселок Каратаево и ряд садовых товариществ.

ИСТОЧНИК KP.RU