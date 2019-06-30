«Офицер - звучит гордо»: В Таганроге студенты ЮФУ получили лейтенантские звания

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-30T10:13:43+03:00

Выпускниками Учебного военного центра в этом году стали 112 человек

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В субботу, 29 июня, торжественное событие прошло в городе Таганроге. В Учебном военном центре ЮФУ состоялось праздничное мероприятие, посвященное выпуску студентов. Им было присвоено звание «лейтенант». В этом году офицерами здесь стали 112 человек. Они получили военно-учетные специальности войск связи, воздушно-космических сил и военного перевода.

- Инженерные науки в Южном федеральном университете сегодня обеспечивают конкурентоспособность страны, ее развитие и, конечно, сохранение ее национальных богатств, общества и глобального мира, - обратилась к выпускникам врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Вам предстоит решать нелегкие задачи, вносить свои научные и профессиональные знания в развитие инженерно-технологического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. Во все времена «офицер» - звучит гордо!

Выпускниками Учебного военного центра в этом году стали 112 человек. Фото: ЮФУ

В свою очередь профессор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Владимир Курейчик поблагодарил ректорат вуза и личный состав Учебного военного центра за воспитание и подготовку офицеров, пожелав выпускникам мужества, воли и воинской доблести.

С поздравлениями и словами напутствия обратились и главный инспектор Минобороны РФ, генерал-полковник Юрий Радионов, и председатель Гордумы Таганрога Инна Титаренко, и атаман городского казачьего общества, казачий полковник Сергей Чаленко.

Известно, что за восемь лет в Учебном военном центре ЮФУ прошло шесть выпусков 334 офицеров. Все они распределены на воинские должности в вооруженные силы РФ, заключив контракты о прохождении военной службы сроком на три или пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU