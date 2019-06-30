2019-06-30T12:05:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону будет работать горячая линия о субсидиях на оплату услуг ЖКХ

С 1 июля вырастут тарифы на свет, воду, отопление и газ
Ольга ГОПАЛО
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С 1 июля вырастут тарифы на свет, воду, отопление и газ.С 1 июля вырастут тарифы на свет, воду, отопление и газ.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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С понедельника, 1 июля, в Ростовской области ожидается повышение тарифов на оплату услуг ЖКХ. В цене вырастут поставляемые газ, свет, вода и отопление. В региональном правительстве сообщили, что максимальное повышение - до четырех процентов.

Кроме того, есть возможность оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Кому она положена 1 июля с 14:00 до 16:00 расскажут в региональном министерстве труда. Там все это время будет работать горячая линия. Специалисты будут отвечать дозвонившимся по номеру телефона, указанному ниже. Дончане смогут узнать не только кому положена субсидия, каков размер и на каких условиях, но и как ее правильно оформить - какие документы нужны, куда их приносить и где получать.

В ведомстве напомнили, что на субсидию могут претендовать те, у кого расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышают 20 процентов.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на субсидию*

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). * Субсидии предоставляются указанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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