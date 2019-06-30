В Ростове-на-Дону неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-30T15:55:51+03:00

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В городе Ростове-на-Дону произошло преступление. О нем в полицию сообщила местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой грабителя. По ее словам, мужчина подбежал к ней прямо на улице и сорвал с шеи золотую цепочку. Сумму ущерба хозяйка имущества оценила в 20 тысяч рублей.

По горячим следами стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 33-летний житель донской столицы. Злоумышленник уже успел сдать добычу в ломбард.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под стражей, а правоохранители выясняют, может ли он быть причастен к другим преступлениям.

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU