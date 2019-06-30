2019-06-30T16:54:17+03:00
Общество

Погода на неделю 1-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону: сильной жары синоптики не обещают

Выясняем, какая погода будет в Ростове-на-Дону в ближайшую неделю - 1-7 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Среда, 3 июля, как обещают метеорологи, станет самым жарким днем предстоящей недели.Среда, 3 июля, как обещают метеорологи, станет самым жарким днем предстоящей недели.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на неделю 1-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону: сильной жары синоптики не обещают. Если верить метеорологам, то в понедельник, 1 июля, в донской столице в дневные часы ожидается от плюс 22 до 26 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит до 14 метров в секунду. Уже на следующий день, 2 июля, потеплеет до плюс 29 градусов и снова будет солнечно. Ветер чуть ослабнет - до 14 метров в секунду, будет также солнечно и без осадков.

Среда, 3 июля, станет самым жарким днём предстоящей недели - в дневные часы столбики уличных термометров закрепятся на отметке в плюс 33 градуса.

В четверг, 4 июля, похолодает до плюс 32 градусов. В пятницу, 5 июля, до 30 градусов со знаком плюс. Осадков не ожидается и в выходные 6-7 июля, будет солнечно, без дождей и около 30 градусов тепла.

Сильный ветер продлится только до середины недели, а в остальные дни - до четырех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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