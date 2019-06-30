2019-06-30T18:16:43+03:00
Общество

«Не виноватая я! Он сам»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала откровенное фото

Подписчики раскритиковали многодетную мать за то, что день провела у компьютера в поисках снимка
ГОШЕВ Игорь
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Полина с мужем Дмитрием Дибровым.Полина с мужем Дмитрием Дибровым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников откровенным снимком. Его красавица опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем она позирует фотографу в стиле «ню».

- Весь день у компьютера перебираю фотографии за последние лет десять, - подписала она карточку. - Подготовка к 30-летию идет полным ходом.

Многодетная мать призналась, что этому ее снимку уже 3,5 года. После этого спросила у поклонников их мнение: «Сильно ли она изменилась?».

Подписчики заметили, что фото сделано по аналогии к фильму «Бриллиантовая рука», где актриса Светлана Светличная решила станцевать перед главным героем.

polinadibrovapolinadibrova
Весь день у компьютера перебираю фотографии за последние лет 10
390 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не виноватая я! Он сам... - привела известную цитату одна из фанаток Дибровой.

Были и те, кто попытался раскритиковать маму троих мальчишек: мол, я бы на фото столько времени не потратила.

Но большинство все же согласны с тем, что время не властно над красавицей: «Ты прекрасна», «Вообще не изменилась», «Такая же красотка, как и в 18» и «Еще эффектнее стала».

Под снимком Полины Дибровой уже сотни лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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