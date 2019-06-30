2019-06-30T18:12:44+03:00
Общество

«Я думала сестра рядом»: Поклонники обсуждают совместный снимок самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой с мамой

Красавица поздравила дорогого человека в Инстаграм
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Имени любимого Вика не раскрывает. Говорит только, что он далек от шоу-бизнеса. Личный архив Виктории ЛопыревойИмени любимого Вика не раскрывает. Говорит только, что он далек от шоу-бизнеса. Личный архив Виктории Лопыревой
Изменить размер текста:

Почти полсотни человек разделили радость самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой. На днях белокурая красавица опубликовала в своем Инстаграм совместное фото со своей мамой и решила поздравить родительницу, в том числе и через Интернет - так сказать на весь мир. От увиденного у ее поклонников пропал дар речи. В числе комментариев были такие: «Какого года мама?» и «Я подумала сестра рядом».

Виктория призналась, что в детстве у нее часто спрашивали о том, на кого она хочет быть похожей, когда вырастет. И она не задумываясь отвечала, что на свою маму. При том, что другие ее сверстницы выбирали в кумиры знаменитых актрис и певиц.

lopyrevavikalopyrevavika
-На кого ты хочешь быть похожей, когда вырастешь? - часто спрашивали меня окружающие.
48546 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Эталон настоящей женщины готовил мне завтрак по утрам, - смеется Виктория. - А самое большое счастье в том, что сейчас она нянчит моего сына, по ходу дела пытаясь все еще воспитывать меня. И продолжает оставаться для меня образцом настоящей Женщины!

Виктория трогательно завершила пост-поздравление словами: «Просто будь, а остальное мы сами! Любим Тебя!».

Подписчики красавицы присоединились к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанку укусил неизвестный зверь во время купания в Голубых озерах
В Ростовской области задержали мужчину с полкило марихуаны
«Красивые ножки»: «Мисс Интерконтиненталь» в волнующем бикини рассказала об интервальном голодании
«Не виноватая я! Он сам»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала откровенное фото
Ростовские полицейские нашли мужчину, который обокрал пассажира маршрутки
Погода на неделю 1-7 июля 2019 в Ростове-на-Дону: сильной жары синоптики не обещают
В Ростове-на-Дону у продавца табачного ларька украли барсетку
В Ростове-на-Дону неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку
В Ростове-на-Дону будет работать горячая линия о субсидиях на оплату услуг ЖКХ
В Ростовской области чаще рожают женщины до 30 лет
«Офицер - звучит гордо»: В Таганроге студенты ЮФУ получили лейтенантские звания
Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за коммунальной аварии