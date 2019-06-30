«Я думала сестра рядом»: Поклонники обсуждают совместный снимок самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой с мамой
Почти полсотни человек разделили радость самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой. На днях белокурая красавица опубликовала в своем Инстаграм совместное фото со своей мамой и решила поздравить родительницу, в том числе и через Интернет - так сказать на весь мир. От увиденного у ее поклонников пропал дар речи. В числе комментариев были такие: «Какого года мама?» и «Я подумала сестра рядом».
Виктория призналась, что в детстве у нее часто спрашивали о том, на кого она хочет быть похожей, когда вырастет. И она не задумываясь отвечала, что на свою маму. При том, что другие ее сверстницы выбирали в кумиры знаменитых актрис и певиц.
- Эталон настоящей женщины готовил мне завтрак по утрам, - смеется Виктория. - А самое большое счастье в том, что сейчас она нянчит моего сына, по ходу дела пытаясь все еще воспитывать меня. И продолжает оставаться для меня образцом настоящей Женщины!
Виктория трогательно завершила пост-поздравление словами: «Просто будь, а остальное мы сами! Любим Тебя!».
Подписчики красавицы присоединились к поздравлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU