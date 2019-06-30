«Красивые ножки»: «Мисс Интерконтиненталь» в волнующем бикини рассказала об интервальном голодании
Первый месяц лета отсчитывает свой последний день, а кто-то еще считает дни до отпуска. Личным мотиватором - как выглядеть эффектно во время пляжного сезона, для своих подписчиков решила стать «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова. И подкрепила свои слова фото в откровенном купальнике, на котором она любуется морским пейзажем.
Свой пост ростовчанка назвала «интервальное голодание» и рассказала, в чем его суть.
- Режим питания, заключающийся в регулярном отказе от еды на 16 часов без снижения общей калорийности рациона, - написала Валентина на своей страничке в Инстаграм. - По сути, пища употребляется исключительно в восьмичасовой период - начиная с плотного обеда в полдень, заканчивая ранним ужином.
Девушка рассказывает, что благодаря такой системе питания, может восстановиться способность тела эффективно использовать внутренние резервы.
- По факту, если ужин в 18, а завтрак в 10 утра, это и является интервальным голоданием, - заключила она.
Некоторые подписчики поделились своим опытом.
- Мы так с мужем два года уже живем, - написала одна из них.
- Я тоже попытаюсь перейти на такой ритм, - вдохновилась другая.
А поклонники мужского пола оценили, что усилия блондинки в борьбе за идеальную фигуру проходят не зря.
- Красивые ножки, - сделал комплимент красавице один из Интернет-пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU