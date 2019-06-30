2019-06-30T18:07:45+03:00
Общество

«Красивые ножки»: «Мисс Интерконтиненталь» в волнующем бикини рассказала об интервальном голодании

Красавица делится секретами, как выглядеть эффектно во время пляжного сезона
ГОШЕВ Игорь
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Красавица делится секретами, как выглядеть эффектно. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Красавица делится секретами, как выглядеть эффектно. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Первый месяц лета отсчитывает свой последний день, а кто-то еще считает дни до отпуска. Личным мотиватором - как выглядеть эффектно во время пляжного сезона, для своих подписчиков решила стать «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова. И подкрепила свои слова фото в откровенном купальнике, на котором она любуется морским пейзажем.

Свой пост ростовчанка назвала «интервальное голодание» и рассказала, в чем его суть.

- Режим питания, заключающийся в регулярном отказе от еды на 16 часов без снижения общей калорийности рациона, - написала Валентина на своей страничке в Инстаграм. - По сути, пища употребляется исключительно в восьмичасовой период - начиная с плотного обеда в полдень, заканчивая ранним ужином.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Интервальное голодание
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Девушка рассказывает, что благодаря такой системе питания, может восстановиться способность тела эффективно использовать внутренние резервы.

- По факту, если ужин в 18, а завтрак в 10 утра, это и является интервальным голоданием, - заключила она.

Некоторые подписчики поделились своим опытом.

- Мы так с мужем два года уже живем, - написала одна из них.

- Я тоже попытаюсь перейти на такой ритм, - вдохновилась другая.

А поклонники мужского пола оценили, что усилия блондинки в борьбе за идеальную фигуру проходят не зря.

- Красивые ножки, - сделал комплимент красавице один из Интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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