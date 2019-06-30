В Ростовской области задержали мужчину с полкило марихуаны

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-30T18:54:41+03:00

Позже в специализированной лаборатории подтвердили догадки стражей порядка, что изъятое вещество действительно является марихуаной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Ростовской области на карандаш полицейских попал 34-летний мужчина. Инцидент произошел в Миллеровском районе Дона.

Когда жителя остановили люди в форме, при нем в пакете было обнаружено 500 граммов зелья. Позже в специализированной лаборатории догадки стражей порядка о том, что изъятое вещество действительно является марихуаной, подтвердились.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит солидный тюремный срок. Хотя дончанин признался правоохранителям, что хранил наркотики для собственного употребления.

Напомним, на днях в Ростовской области уничтожили девять тонн конопли. В общей сложности, выкосили почти два гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU