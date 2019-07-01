2019-07-01T10:01:07+03:00
Дом. Семья

На берегу Северского Донца к ростовчанам вышел взрослый олень

Очевидец успел снять красоту на видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, выложенное рыбаком, который ловил рыбу в реке Северский Донец. Мужчина заснял, как на противоположный берег вышел взрослый олень. У самца были большие ветвистые рога и светлый окрас. Автор ролика восхитился тому, что увидел такое животное не в заповеднике. Однако многие комментаторы обеспокоились тем, что после публикации видео на берега реки понаедут охотники, которые захотят добыть такой ценный трофей.

- Как он прекрасен! Как природа прекрасна! Как хорошо что все же можно иногда запечатлеть частичку этой красоты. Надеюсь, что это прекрасное животное будет в целости и сохранности! - прокомментировала ростовчанка Виктория.

Олень на берегу реки Северский Донец 30.6.2019. Ростов-на-Дону Главный

Напомним, пару лет назад на трассе между донской столицей и Батайском водитель снял на видео олененка, который бежал по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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