В Ростовской области заключенного колонии отпустили на пять дней домой за хорошее поведение

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-01T10:36:25+03:00

Игоря выпустили домой на пять дней, а затем он снова вернулся в колонию Фото: ГУФСИН по РО

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Из колонии № ИК-10 на пять дней отпустили домой заключенного. Как пояснили в службе исполнения наказания, краткосрочный отпуск - своеобразная форма поощрения за хорошее поведение.

- Осудили Игоря в 2016 году на семь лет по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области. - В исправительной колонии он работает подсобным рабочим в банно-прачечном комплексе, к своему труду относится добросовестно, не нарушает режим, посещает мероприятия воспитательного характера.

Напомним, в соответствии с требованиями статьи 97 уголовно-исполнительного кодекса РФ в исправительных учреждениях реализуется право осужденных на выезд за пределы исправительных учреждений. Краткосрочные отпуска даются за хорошее поведение и в связи с семейными обстоятельствами. - Руководство учреждения разрешило провести Игорю пять дней дома со своим тяжело больным отцом и двумя детьми, - добавили в службе исполнения наказания. - В исправительное учреждение он вернулся самостоятельно в назначенное время. Теперь он собирает документы для суда по условно-досрочному освобождению.

ИСТОЧНИК KP.RU