Нудисты устроили облаву на ростовчанина, приехавшего поглазеть на голых дам

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-01T10:30:39+03:00

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Интернет-издание Privet-Rostov опубликовало письмо читателя Дмитрия, который стал свидетелем необычного инцидента на диком пляже в Дивноморске. Очевидец, приехавший туда позагорать, увидел, как два десятка голых людей преследовали одного человека.

- Убегающего, по всей видимости, спасло лишь то, что он был в кроссовках, и передвигаться по раскаленным камням ему было намного комфортнее, чем догоняющим его голым и босым людям, - пишет Дмитрий. - Как я потом выяснил, этот человек был из Ростова-на-Дону и приехал в Дивноморское с одной целью – прийти на данный пляж и вдоволь насмотреться на женщин без одежды. Он даже взял с собой небольшую палатку, прорезал в ней дырочки со всех сторон, и наблюдал за всеми из своего «убежища». Но в какой-то момент соседу по палатке надоели пристальные взгляды гостя из Ростова на его жену, ему показалось что одинокий мужчина занялся самоудовлетворением. Свидетель вывел его из палатки, ударил и начал громко отчитывать на виду у всех. Тут к нему подошла еще группа отдыхающих, началась потасовка. В итоге ростовчанину удалось сбежать, но его обидчики еще некоторое время гнались за ним.

В заключении Дмитрий отметил, что никогда не забудет увиденное.

ИСТОЧНИК KP.RU