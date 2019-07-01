10-летняя художница из Ростовской области победила в международном конкурсе

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-01T11:41:24+03:00

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На днях стали известны результаты Международного конкурса детского рисунка, который проводил Департамент туризма и образования Индии.

Конкурс проходил в память об индийском художнике Эдмунде Клинте. А свои работы прислали дети из 96 (!) стран мира. В общей сложности, жюри предстояло выбрать из порядка 40 тысяч рисунков. Возраст юных художников - от четырех до 16 лет.

Лучших выбирали около года. А для финала нужно было представить в Индию оригинал работы. Причем сделать это в течение десяти дней.

За плечами этого талантливого ребенка четыре персональных выставки, а также победы в различных конкурсах.Фото: Личный архив героя публикации

В итоге, юная художница из Ростовской области справилась и с этим испытанием. И, как результат, рисунок десятилетней Анастасии Семеновой из города Морозовска вошел в десятку лучших работ, отобранных со всего мира. В качестве приза - пятидневная поездка в Индию вместе с двумя членами семьи. Там будет проходить и награждение.

К слову, за плечами этого талантливого ребенка четыре персональных выставки, а также победы в различных конкурсах. А еще она рисует комиксы и мечтает издать свою книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU