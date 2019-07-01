10-летняя художница из Ростовской области победила в международном конкурсе
На днях стали известны результаты Международного конкурса детского рисунка, который проводил Департамент туризма и образования Индии.
Конкурс проходил в память об индийском художнике Эдмунде Клинте. А свои работы прислали дети из 96 (!) стран мира. В общей сложности, жюри предстояло выбрать из порядка 40 тысяч рисунков. Возраст юных художников - от четырех до 16 лет.
Лучших выбирали около года. А для финала нужно было представить в Индию оригинал работы. Причем сделать это в течение десяти дней.
За плечами этого талантливого ребенка четыре персональных выставки, а также победы в различных конкурсах.Фото: Личный архив героя публикации
В итоге, юная художница из Ростовской области справилась и с этим испытанием. И, как результат, рисунок десятилетней Анастасии Семеновой из города Морозовска вошел в десятку лучших работ, отобранных со всего мира. В качестве приза - пятидневная поездка в Индию вместе с двумя членами семьи. Там будет проходить и награждение.
К слову, за плечами этого талантливого ребенка четыре персональных выставки, а также победы в различных конкурсах. А еще она рисует комиксы и мечтает издать свою книгу.
ИСТОЧНИК KP.RU