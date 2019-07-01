Во время ночной прогулки новый знакомый заставил ростовчанку раздеться

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-01T14:45:29+03:00

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Сегодня ночью, 1 июля, в Ростове на набережной прохожий встретил голую девушку. Оставшаяся без одежды красавица попросила мужчину вызвать полицию, сама она этого сделать не могла, так как телефона у нее с собой не оказалось.

Как сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах, потерпевшая стала жертвой ограбления. Гуляя ночью по улице Береговой, она познакомилась с молодым человеком, но после свидания оказалось, что новый знакомый совсем не Ромео, а скорее Джофри из "Игры престолов". Он заставил девушку раздеться прямо на парковке возле одного из ресторанов, забрал ее одежду и телефон. Прикрываясь руками, сгорающая от стыда барышня пошла искать помощи у прохожих.

По предварительным данным, насилия в отношении девушки не применялось.

ИСТОЧНИК KP.RU