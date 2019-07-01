2019-07-01T14:45:29+03:00
Происшествия

Во время ночной прогулки новый знакомый заставил ростовчанку раздеться

А после скрылся, забрав телефон девушки
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
После прогулки девушка осталась без одежды.После прогулки девушка осталась без одежды.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 1 июля, в Ростове на набережной прохожий встретил голую девушку. Оставшаяся без одежды красавица попросила мужчину вызвать полицию, сама она этого сделать не могла, так как телефона у нее с собой не оказалось.

Как сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах, потерпевшая стала жертвой ограбления. Гуляя ночью по улице Береговой, она познакомилась с молодым человеком, но после свидания оказалось, что новый знакомый совсем не Ромео, а скорее Джофри из "Игры престолов". Он заставил девушку раздеться прямо на парковке возле одного из ресторанов, забрал ее одежду и телефон. Прикрываясь руками, сгорающая от стыда барышня пошла искать помощи у прохожих.

По предварительным данным, насилия в отношении девушки не применялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24