СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-01T15:28:36+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключили свет 1 июля 2019 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключили свет 1 июля 2019 года

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Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июля 2019: где и когда. В городе по-прежнему ведутся плановые отключения электроэнергии. Они во некоторых районах города продлятся до вечера сегодняшнего дня. Как говорят энергетики, цель таких отключений не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дон будет отключен свет 1 июля

до 16:00:

- ул. Социалистическая 43-51, 30-46.

до 17:00:

- ул. Баррикадная 1-я 17/1; ул. Краснополянская 18/3; ул. Профсоюзная 47, 47А; просп. Ставского 43/15, 50.

- ул. Комиссаровский 3-5, 4; ул. Гайдара 25-36.

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 1-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15; пер Весёлый 2-16, 7-9; ул. Минераловодская 146; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писатльская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-49, 26-30; пер. Вагайский 1; Республиканская 136.

до 18:00:

- ул. Искусственная 18-28, 25-45; ул. Н. Нольная 7-15, 32-56; ул. 1-я линия 31-77, 40-68; ул. 3-я линия 35-71, 34-60; ул. 5-я линия 31-57, 26-56; ул. 1-я Пролетарская 83-97, 78-102.

1-2 июля с 09:00 до 17:00:

пер. Самарский 1-15, 2-22; ул. Славинская 1-7, 10-14; ул. Татарская 64-70, 63-69; ул. Касторная 2-30, 1-29; ул. 1-я Киргизская 140-168, 99-114; ул. 2-я Киргизская 98-110, 129-151; пер. Мезенский 2-16, 79-79А.

ИСТОЧНИК KP.RU