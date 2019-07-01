От чего чаще всего умирают в Ростовской области озвучили статистики

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-01T15:47:15+03:00

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Донские статистики озвучили, от чего чаще всего умирают в Ростовской области. Такие выводы они сделали, изучив диагноз умерших людей за 2018-й. Как оказалось, в минувшем году из жизни ушли 56 794 человека. Это на 0,7 процента больше, чем в 2017-м. Кроме того, число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. А естественная убыль населения за год составила 15 742 человека.

В ведомстве говорят, что основная причина смертности на Дон это, так называемые болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты и инсульты. В общей статистике они составляют 46,1 процента от общего числа дончан, ушедших из жизни. На втором месте это новообразования, то есть онкология - 13,6 процента. И замыкают печальную тройку внешние причины - 5,3 процента, в том числе аварии и травмы.

К слову, среди умерших 18,3 процента жителей находилось в трудоспособном возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU