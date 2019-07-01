В Ростовской области пропал 82-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-01T16:33:52+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 82-летний пенсионер. Известно, что Владимира Литвинова в последний раз видели в городе Шахты. В пятницу, 28 июня, он вышел из своего дома, расположенного на улице Баррикадной, около 13:00. Однако до сих пор о его местонахождении неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день мужчина был одет в серую рубашку с коротким рукавом, темно-синее трико с белыми полосками по бокам и черные туфли, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост Владимира Герасимовича, 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые и глаза карие.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по телефонам, указанным ниже. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU