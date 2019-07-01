«Как звезда с обложки»: «Миссис Россия» Полина Диброва продемонстрировала стройные ноги в коротеньких шортиках

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-01T16:52:42+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва купается в комплиментах от своих поклонников. Множество лайков и комментариев вызвала фотография многодетной матери, которую она опубликовала в своем Инстаграм. На ней Полина позирует на крыше в коротеньких джинсовых шортиках и в туфлях на высоченных каблуках.

- Ростов, соскучилась, - написала она на своей странице, вероятно имея в виду географию фото. - У меня вопрос: «Какие фото в моей ленте вам больше нравятся? Профессиональные или домашние?».

polinadibrova Ростов

Мнения подписчиков разделились.

- Вы, конечно, здесь вообще другая. Здесь вы как и все звезды с обложки. А я привыкла вас видеть, домашней, ближе к людям, - написала одна из поклонниц.

- С такой красотой, как у вас, нужно делать профессиональные фото с разными мастерами, - высказалась другая.

- Полиночка, и профессиональные, и домашние, - не смогла определиться третья. - Но домашних лучше больше. А так все фото прекрасны!

ИСТОЧНИК KP.RU