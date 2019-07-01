«Ух, какой красивый живот»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала идеальный пресс

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-01T17:00:26+03:00

Под снимком спортсменки-красавицы уже больше 13 тысяч лайков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под снимком спортсменки-красавицы уже больше 13 тысяч лайков

Изменить размер текста: A A

Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова порадовала своих подписчиков фото, которое для многих могло бы выступить мотиватором в борьбе к стройной фигуре. На снимке спортсменка из города Волгодонска Ростовской области демонстрирует идеальный пресс.

- Позитив рушит барьеры! Музыка расширяет границы! - подписала фотографию Ефимова, которая славится своей любовью к музыке.

pryanya93 Позитив рушит барьеры!

Подписчики продолжили ее мысль, но уже в своем ключе.

- Плавание украшает женщину. Не бойтесь широких плеч, мускулистой фигуры! - написал один и поклонников.

- Юля, вы пример того, что плавание дарит гармонию и красоту! - согласился с ним другой.

Были и такие комментарии: «Красавица!», «Ух, какой красивый живот без жира!», «Какая красота», «Королева» и «Юлька, огонь!».

Под снимком спортсменки уже больше 13 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU