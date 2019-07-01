«Ух, какой красивый живот»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала идеальный пресс
Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова порадовала своих подписчиков фото, которое для многих могло бы выступить мотиватором в борьбе к стройной фигуре. На снимке спортсменка из города Волгодонска Ростовской области демонстрирует идеальный пресс.
- Позитив рушит барьеры! Музыка расширяет границы! - подписала фотографию Ефимова, которая славится своей любовью к музыке.
Подписчики продолжили ее мысль, но уже в своем ключе.
- Плавание украшает женщину. Не бойтесь широких плеч, мускулистой фигуры! - написал один и поклонников.
- Юля, вы пример того, что плавание дарит гармонию и красоту! - согласился с ним другой.
Были и такие комментарии: «Красавица!», «Ух, какой красивый живот без жира!», «Какая красота», «Королева» и «Юлька, огонь!».
Под снимком спортсменки уже больше 13 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU