2019-07-01T17:00:26+03:00
Общество

«Ух, какой красивый живот»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала идеальный пресс

Под снимком спортсменки-красавицы уже больше 13 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком спортсменки-красавицы уже больше 13 тысяч лайков.Под снимком спортсменки-красавицы уже больше 13 тысяч лайков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова порадовала своих подписчиков фото, которое для многих могло бы выступить мотиватором в борьбе к стройной фигуре. На снимке спортсменка из города Волгодонска Ростовской области демонстрирует идеальный пресс.

- Позитив рушит барьеры! Музыка расширяет границы! - подписала фотографию Ефимова, которая славится своей любовью к музыке.

pryanya93pryanya93
Позитив рушит барьеры!
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Подписчики продолжили ее мысль, но уже в своем ключе.

- Плавание украшает женщину. Не бойтесь широких плеч, мускулистой фигуры! - написал один и поклонников.

- Юля, вы пример того, что плавание дарит гармонию и красоту! - согласился с ним другой.

Были и такие комментарии: «Красавица!», «Ух, какой красивый живот без жира!», «Какая красота», «Королева» и «Юлька, огонь!».

Под снимком спортсменки уже больше 13 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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