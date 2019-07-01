2019-07-01T18:10:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области в аварии погиб один человек, четверо в больнице

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место аварииМесто аварииФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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Полиция выясняет обстоятельства крупной аварии, которая случилась утром 1 июля на федеральной трассе «Дон» (Тарасовский район).

- В 8:50 водитель автомобиля ГАЗ-2834 допустил наезд на стоящий ГАЗ 22171, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Удар был такой силы, что водитель второго автомобиля скончался, еще четыре пассажира (1995, 1982, 1983 и 1984 годов рождения) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В ликвидации последствий аварии принимали участие местные спасатели, которым пришлось разрезать автомобиль, чтобы помочь людям.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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