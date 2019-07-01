В Ростовской области в аварии погиб один человек, четверо в больнице
Полиция выясняет обстоятельства крупной аварии, которая случилась утром 1 июля на федеральной трассе «Дон» (Тарасовский район).
- В 8:50 водитель автомобиля ГАЗ-2834 допустил наезд на стоящий ГАЗ 22171, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Удар был такой силы, что водитель второго автомобиля скончался, еще четыре пассажира (1995, 1982, 1983 и 1984 годов рождения) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В ликвидации последствий аварии принимали участие местные спасатели, которым пришлось разрезать автомобиль, чтобы помочь людям.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU