В Ростове-на-Дону восстановили работу троллейбуса № 10

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-01T20:34:37+03:00

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В Ростове восстановлено движение троллейбуса № 10 "Центральный Рынок – ВОС", сообщает городской департамент автодорог. Работы по восстановлению контактной сети полностью завершены. Правда, пока на линии работает только одна машина.

Напомним, в Ростове долгое время были прерваны несколько троллейбусных маршрутов. В этом году были восстановлены № 8 и 12, и на очереди еще трое:

№ 7 "Центральный рынок — Сельмаш",

№ 14 "Центральный рынок — площадь Второй Пятилетки",

№ 17 "Центральный рынок — Стройгородок".

ИСТОЧНИК KP.RU