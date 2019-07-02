СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-02T14:14:43+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 2 июля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 2 июля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июля 2019: где и когда. В донской столице снова запланированы плановые отключения электричества. Известно, что не будут работать кондиционеры и оргтехника в домах и офисах, которые расположены в разных районах города. Цель отключений, говорят специалисты, не допустит возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 2 июля

с 09:00 до 17:00:

- ул. Глинки 96А, 96Б; ул. Днепропетровская 2/3, 4/96; ул. Калужская 82/4; ул. Брестская 5/96, 2/81.

- ул. Мадояна 1-33; пл. Рабочая 18-20; ул. 2-я Кольцевая 78-90, 81-93; ул. 3-я Кольцевая 77-87, 62-74; ул. Калинина 2-38.

- ул. Тульская 32-54, 19-45; ул. Тюменская 2-06, 1-71; ул. Севастопольская 60-78, 57-75; ул. Тарновского-Терлецкого 2-86, 1-69; пер. Госпитальный 19-29, 34-44; пер. Авиамоторный 10-20; пер. Чалтырский 6-22, 5-23.

- ул. Крупской 82, 82/1.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Зорге 60/1, 60/2; ул. 339-й Стрелковой Дивизии 5/60.

с 10:00 до 14:00:

- ул. Восточная 47-51; ул. Красноармейская 262А, 266/57.

ИСТОЧНИК KP.RU