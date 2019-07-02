В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о помощи малообеспеченным

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-02T09:31:37+03:00

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Во вторник, 2 июля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена помощи малоимущим жителям региона. Известно, что она пройдет в донском министерстве труда и социального развития. Специалисты ведомства будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.

В это время можно будет дозвониться им по номеру, указанному ниже, чтобы задать свой вопрос. В частности, можно будет спросить о том, кто может считаться малоимущим, какие меры социальной поддержки предусмотрены, как оформить пособие, какие документы необходимы для их получения, где это можно сделать.

Как добавили в ведомстве, в Ростовской области предусмотрены 16 видов пособий и выплат для семей с детьми, в том числе для тех семей, у которых родился уже третий ребенок.

Напомним, с 1 июля в регионе подорожают свет, вода, газ и отопление.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU