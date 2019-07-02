2019-07-02T10:10:17+03:00
Общество

В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 37 человек

Больше пяти тысяч дончан обратились к врачам
Ольга ГОПАЛО
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Больше пяти тысяч дончан уже обратились к врачам после того, как их укусил клещ.Больше пяти тысяч дончан уже обратились к врачам после того, как их укусил клещ.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области продолжают регистрироваться случаи Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, на больничной койке с начала года оказались уже 37 пациентов, у которых лабораторно подтвержден этот диагноз. Известно, что большинство заболевших - жители Сальского и Зимовниковского района. Кроме того, два человека погибли.

Всего же с начала года к врачам уже обратились свыше 5 032 человека, из которых 1 597 дети и подростки, возраст которых до 14 лет.

Эпидемиологи советуют не заниматься самолечением, так как любое промедление может стоить жизни. При малейшем подъеме температуры и ломоте в мышцах стоит незамедлительно обращаться в больницу.

Кроме того, желательно не пытаться снять кровопийцу самостоятельно: сделать это профессионально могут в любом ближайшем травмпункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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