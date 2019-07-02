В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 37 человек
В Ростовской области продолжают регистрироваться случаи Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, на больничной койке с начала года оказались уже 37 пациентов, у которых лабораторно подтвержден этот диагноз. Известно, что большинство заболевших - жители Сальского и Зимовниковского района. Кроме того, два человека погибли.
Всего же с начала года к врачам уже обратились свыше 5 032 человека, из которых 1 597 дети и подростки, возраст которых до 14 лет.
Эпидемиологи советуют не заниматься самолечением, так как любое промедление может стоить жизни. При малейшем подъеме температуры и ломоте в мышцах стоит незамедлительно обращаться в больницу.
Кроме того, желательно не пытаться снять кровопийцу самостоятельно: сделать это профессионально могут в любом ближайшем травмпункте.
ИСТОЧНИК KP.RU