2019-07-02T10:45:24+03:00
Общество

«Ого-го супер»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась ретро-фото в купальнике

Красавица вместе семьей укатила в Сочи
ГОШЕВ Игорь
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Красавица вместе семьей укатила в Сочи. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица вместе семьей укатила в Сочи. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва сообщила своим поклонникам о долгожданном отпуске, который многодетная мать планирует провести вместе с семьей в курортном Сочи. Не так давно Полина спрашивала у подписчиков о красивых местах на побережье, а несколько часов назад опубликовала снимок, который подписала так:

- Доброе утро. Июль. Помчали мы в Сочи.

polinadibrovapolinadibrova
Доброе утро Июль Помчали Мы #Сочи
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Новость об отдыхе «Миссис Россия» проиллюстрировала снимком в купальнике в стиле ретро, который уж оценили сотни ее фанатов. В числе комментариев были такие: «Ого-го супер», «Отличная фотка!», «Секси», «Сначала подумала, что открытка», «Какое шикарное фото!» и «Это Вы, Полина?! » .

- Выкладывайте побольше фоток из Сочи. Обожаю этот город, - попросила одна из подписчиц. - Желаем отличного отдыха! Пусть он принесет много красочных воспоминаний!

ИСТОЧНИК KP.RU

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