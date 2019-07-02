В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб семилетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-02T12:49:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 июля, в Багаевском районе Ростовской области произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, авария случилась около десяти часов утра на автодороге между городом Ростовом-на-Дону и Волгодонском.

По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Шкода Рапид». В результате аварии, скончался семилетний пассажир, девочка ехала в одной из иномарок. Травмы, которые получила ребенок, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему: она скончалась до приезда скорой помощи.

Авария случилась утром. Фото: ГУ МВД России по РО.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте дорожного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU