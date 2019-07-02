2019-07-02T13:53:53+03:00
Общество

«Нам все желают зла, а мы цветем»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным

Поклонники не могут насмотреться на счастливую молодую пару
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия» Виктория Лопырева активно ведет свой Инстаграм. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.«Мисс Россия» Виктория Лопырева активно ведет свой Инстаграм. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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«Мисс Россия» Виктория Лопырева активно ведет свой Инстаграм, частенько публикуя кадры, от которых трудно отвести взгляд. То модель на футбольном стадионе, то в роскошном платье или на пляжном берегу в купальнике. Не так давно Виктория впервые стала матерью, но свою личную жизнь старается беречь от завистливых глаз. Именно поэтому, вероятно, редко публикует фото с возлюбленным.

Редко, зато метко. На этот раз красавица поделилась снимком, на котором он счастливо улыбается в объятьях отца своего ребенка. И, как результат, всего за несколько часов - десятки тысяч лайков, а также сотни восторженных комментариев.

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- Нам все желают зла, а мы цветем, - подписала увиденное одна из подписчиц.

- Когда любовь, - высказалась другая.

- Сладкая парочка. Почему нельзя ставить два лайка, - восхитилась еще одна Интернет-поклонница.

Были и другие комментарии: «Какая красивая пара» и «Как же классно вы выглядите!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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