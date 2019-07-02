«Какие классные преображения»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-02T13:35:03+03:00

Ролик уже посмотрели больше 195 тысяч человек

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«Мисс Россия» Татьяна Котова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Белокурая красавица опубликовала очередной видеоролик, в котором учит своих подписчиц правильно одеваться. Звезда делится, что в этом сезоне как никогда актуальны велосипедки и показывает как и с чем их нужно носить.

И, надо сказать, ее рубрика о том, как из нескольких вещей создать актуальный гардероб, пользуется огромным спросом. А видео переодеваний Татьяны уже посмотрели больше 195 тысяч человек всего за несколько часов.

kottova Сейчас в тренде велосипедки, но не все решаются их купить

Комментарии также не заставили себя долго ждать: «Красотка», «Какие классные преображения», «Очень круто» и «Просто супер».

Напомним, Татьяна Котова родом из Ростовской области. Девушка прославилась на всю страну после того, как ей досталась главная корона конкурса красоты "Мисс Россия". После этого она пела в одной из популярных групп, но вскоре решила отправится в сольное плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU