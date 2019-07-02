«Какие классные преображения»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний
«Мисс Россия» Татьяна Котова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Белокурая красавица опубликовала очередной видеоролик, в котором учит своих подписчиц правильно одеваться. Звезда делится, что в этом сезоне как никогда актуальны велосипедки и показывает как и с чем их нужно носить.
И, надо сказать, ее рубрика о том, как из нескольких вещей создать актуальный гардероб, пользуется огромным спросом. А видео переодеваний Татьяны уже посмотрели больше 195 тысяч человек всего за несколько часов.
Комментарии также не заставили себя долго ждать: «Красотка», «Какие классные преображения», «Очень круто» и «Просто супер».
Напомним, Татьяна Котова родом из Ростовской области. Девушка прославилась на всю страну после того, как ей досталась главная корона конкурса красоты "Мисс Россия". После этого она пела в одной из популярных групп, но вскоре решила отправится в сольное плавание.
ИСТОЧНИК KP.RU