«Ты прекрасна, как луна»: Влюбленные фанаты посвящают песни «Мисс Россия» Алине Санько

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-02T13:34:00+03:00

Поклонники не устают говорить комплименты самой красивой девушке страны этого года. Фото: Инстаграм Алины Санько

Поклонники не устают говорить комплименты самой красивой девушке страны этого года

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«Мисс Россия» образца этого года Алина Санько из Ростовской области не перестат восхищать поклонников своей красотой. Не так давно Алина побывала в родном городе на выпускном балу, где вдохновила своим примером вчерашних школяров. Там же местные рестораторы в честь нее выполнили кулинарный шедевр, назвав пирожное именем красавицы.

А вот поклонники попроще посвящают ей стихи и песни, которые можно почти найти под каждым постом красавицы. Даже если он, посвящен Дню собак.

ms.alinasanko Друзья, Вы знаете, что сегодня Всемирный День Собаки?

- Собака - источник большой радости, счастья и веселья, - высказалась на тему Алина. - Их любовь безусловна, безвозмездна и не зависит ни от каких факторов. Они просто нас любят.

Подписчики не устают восхищаться Санько, посвящая ей такие комментарии: «Ты прекрасна, как луна», «Аленький Цветочек» и «Я тебя нашел на свою беду», цитируя песню Тимура Темирова «Небо над землей...».

ИСТОЧНИК KP.RU