2019-07-02T13:34:00+03:00
Общество

«Ты прекрасна, как луна»: Влюбленные фанаты посвящают песни «Мисс Россия» Алине Санько

Поклонники не устают говорить комплименты самой красивой девушке страны этого года
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Поклонники не устают говорить комплименты самой красивой девушке страны этого года. Фото: Инстаграм Алины СанькоПоклонники не устают говорить комплименты самой красивой девушке страны этого года. Фото: Инстаграм Алины Санько
Изменить размер текста:

«Мисс Россия» образца этого года Алина Санько из Ростовской области не перестат восхищать поклонников своей красотой. Не так давно Алина побывала в родном городе на выпускном балу, где вдохновила своим примером вчерашних школяров. Там же местные рестораторы в честь нее выполнили кулинарный шедевр, назвав пирожное именем красавицы.

А вот поклонники попроще посвящают ей стихи и песни, которые можно почти найти под каждым постом красавицы. Даже если он, посвящен Дню собак.

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, Вы знаете, что сегодня Всемирный День Собаки?
3054 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Собака - источник большой радости, счастья и веселья, - высказалась на тему Алина. - Их любовь безусловна, безвозмездна и не зависит ни от каких факторов. Они просто нас любят.

Подписчики не устают восхищаться Санько, посвящая ей такие комментарии: «Ты прекрасна, как луна», «Аленький Цветочек» и «Я тебя нашел на свою беду», цитируя песню Тимура Темирова «Небо над землей...».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги дольщиков под защитой: ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
«Какие классные преображения»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний
«Нам все желают зла, а мы цветем»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб семилетний ребенок
«Ого-го супер»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась ретро-фото в купальнике
В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 37 человек
В центре Ростова-на-Дону из-за аварии возникла пробка
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о помощи малообеспеченным
Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону восстановили работу троллейбуса № 10
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
В Ростовской области в аварии погиб один человек, четверо в больнице
Ростовский-на-Дону ЭРЗ освоил ремонт нового локомотивного оборудования
«Ух, какой красивый живот»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала идеальный пресс
«Как звезда с обложки»: «Миссис Россия» Полина Диброва продемонстрировала стройные ноги в коротеньких шортиках
В Ростовской области пропал 82-летний пенсионер
ВТБ объявил о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance
От чего чаще всего умирают в Ростовской области озвучили статистики
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июля 2019: где и когда
Во время ночной прогулки новый знакомый заставил ростовчанку раздеться
Ростовская учительница рисования стала миллионершей
10-летняя художница из Ростовской области победила в международном конкурсе
В Ростове-на-Дону на набережной нашли заросли конопли
Нудисты устроили облаву на ростовчанина, приехавшего поглазеть на голых дам
В Ростовской области заключенного колонии отпустили на пять дней домой за хорошее поведение
На берегу Северского Донца к ростовчанам вышел взрослый олень