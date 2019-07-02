Деньги дольщиков под защитой: ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-02T13:49:19+03:00

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С 1 июля услугу по открытию эскроу-счетов в своих офисах предоставляет ВТБ. Известно, что переход на такие счета дополнительно защищает покупателя квартиры и дает гарантию, что его деньги перечислятся застройщику только в момент, когда объект будет фактически достроен. До ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам на личный счет. Более того, средства на счетах эскроу застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей.

Так, в банке уже одобрили 35 сделок проектного финансирования с использованием счетов на сумму 115 млрд рублей, на эскроу-счета привлечены более 4,5 млрд рублей средств клиентов.

- Мы успешно работаем с новым продуктом с ноября прошлого года, - рассказала замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. - Вскоре клиенты ВТБ смогут открывать эскроу, не посещая офис банка. На наш взгляд, это поможет обеспечить более эффективный и комфортный переход на новую форму расчетов с дольщиками. К слову, покупателям для оформления счета эскроу в офисах банка достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, заключенный с застройщиком. Процедура занимает несколько минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия с банком.

По словам замруководителя дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Романа Антощенкова, в рамках проектного финансирования ставки кредитования зависят от рисков конкретного проекта, собственного участия девелопера в нем и обеспечения. При этом механизм эскроу позволяет существенно снижать ценовые параметры – чем больше средств на эскроу, тем ниже ставка.

ИСТОЧНИК KP.RU