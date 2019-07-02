Директор информационно-вычислительного центра ЖКХ назначен замом главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-02T15:13:54+03:00

У Константина Солонского имеется три высших образования, все они получены в РГСУ.

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И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял второе серьезное кадровое решение: на пост своего зама по транспорту (после увольнения в ноябре прошлого года Евгения Лебедева, с кем связывают неудачи транспортной реформы в южной столице, место оставалось вакантным) он назначил Константина Солонского, который до этого чуть больше года проработал в информационно-вычислительном центре ЖКХ Ростовской области — сначала первым заместителем, а потом и директором.

Солонскому в середине июня исполнилось 38 лет, он уроженец Севастополя. Получил три высших образования (все — в Ростовскому государственном строительном университете по специальностям «Организация дорожного движения», «Экономика и управление на предприятии» и «Технология транспортных процессов»).

Работал в НИИ проблем дорожного транспортного комплекса РГСУ, затем в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения, был помощником замглавы горадминистрации по транспорту, потом возглавлял отдел в департаменте транспорта.

В 2010-2016 годах трудился в администрации Первомайского района: замом, далее — первым замом, и, наконец, главой. Потом ушел на повышение - замом главы администрации Новочеркасска, но в 2018-м вернулся в Ростов-на-Дону — в ИВЦ ЖКХ.

Ранее, напомним, стало известно, что Алексей Логвиненко назначил директором департамента экономики города 40-летнюю Полину Коростиеву, до назначения занимавшую должность замруководителя этого ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU