Областной суд оставил главного архитектора Ростова-на-Дону под стражей до 22 июля
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда отклонила доводы защиты главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, просившей изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
- Постановление Ворошиловского районного суда о продлении Илюгину меры пресечения в виде заключения под стражей до 22 июля, - сообщили «Комсомольской правде» в облсуде.
Роман Илюгин, напомним, был задержан в феврале этого года одновременно с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Мартыновского района Александром Корчигой.
Ему инкриминируется «Превышение должностных полномочий»: по версии следствия, Илюгин, еще бытность руководителя отдела архитектуры Ворошиловского района южной столицы, участвовал в подписании разрешений на строительство частных домов, вместо которых позже появились многоквартирные здания и другие сооружения.
Своей вины главный архитектор города не признает, его супруга Екатерина заявила ранее «КП», что Илюгина пытались склонить к самооговору в обмен на изменение меры пресечения, однако он отказался. Она записала обращение к президенту России и дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным, и ее сообщение приняли операторы колл-центра и обещали передать в администрацию главы государства.
Кроме того, в поддержку Романа Илюгина вновь выступили его друзья-рэперы из группы «Каста»: в студенческие годы будущий архитектор тоже читал рэп под именем «Белый Будда».
«Каста» записала новый ролик, в котором утверждает, что обвинение Илюгину «предъявлено незаконно» - и оно уже «рассыпалось, а обманутые дольщики сами написали, что претензий к Роману не имеют».
- Проблема в том, что собственник построил на этом участке не индивидуальный дом, а автосервис в нарушение санитарных и строительных норм, - отмечают музыканты. - И в этом хотят обвинить Романа. Еще большая абсурдность заключается в том, что он сам инициировал это судебное разбирательство по поводу строительства автосервиса вместо жилого дома. То есть его пытаются подтянуть за нарушение, которое он сам же и выявил.
Ранее "Каста" даже обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять это дело под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU