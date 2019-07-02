Областной суд оставил главного архитектора Ростова-на-Дону под стражей до 22 июля

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-02T17:42:48+03:00

Вместе с тем, за Романа Илюгина в очередной раз вступилась его друзья-рэперы из группы «Каста»

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Апелляционная инстанция Ростовского областного суда отклонила доводы защиты главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, просившей изменить ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

- Постановление Ворошиловского районного суда о продлении Илюгину меры пресечения в виде заключения под стражей до 22 июля, - сообщили «Комсомольской правде» в облсуде.

Роман Илюгин, напомним, был задержан в феврале этого года одновременно с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Мартыновского района Александром Корчигой.

Ему инкриминируется «Превышение должностных полномочий»: по версии следствия, Илюгин, еще бытность руководителя отдела архитектуры Ворошиловского района южной столицы, участвовал в подписании разрешений на строительство частных домов, вместо которых позже появились многоквартирные здания и другие сооружения.

Своей вины главный архитектор города не признает, его супруга Екатерина заявила ранее «КП», что Илюгина пытались склонить к самооговору в обмен на изменение меры пресечения, однако он отказался. Она записала обращение к президенту России и дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным, и ее сообщение приняли операторы колл-центра и обещали передать в администрацию главы государства.

Кроме того, в поддержку Романа Илюгина вновь выступили его друзья-рэперы из группы «Каста»: в студенческие годы будущий архитектор тоже читал рэп под именем «Белый Будда».

«Каста» записала новый ролик, в котором утверждает, что обвинение Илюгину «предъявлено незаконно» - и оно уже «рассыпалось, а обманутые дольщики сами написали, что претензий к Роману не имеют».

- Проблема в том, что собственник построил на этом участке не индивидуальный дом, а автосервис в нарушение санитарных и строительных норм, - отмечают музыканты. - И в этом хотят обвинить Романа. Еще большая абсурдность заключается в том, что он сам инициировал это судебное разбирательство по поводу строительства автосервиса вместо жилого дома. То есть его пытаются подтянуть за нарушение, которое он сам же и выявил.

Ранее "Каста" даже обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять это дело под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU