В Таганроге 15-летний скутерист получил травмы, врезавшись в автомобиль

2 Июль 21:34 2019-07-02T21:34:15+03:00

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Сегодня, 2 июля, в 19 часов в Таганроге произошло ДТП с 15-летним скутеристом. Как рассказали в полиции, мальчик поворачивал налево на улице Энергетической и не предоставил преимущество в движении автомобилю Lifan. Транспортные средства столкнулись, в результате чего подросток с травмами был доставлен в больницу.

- Согласно действующему законодательству, к управлению мопедами допускаются граждане не моложе 16 лет и при наличии соответствующей категории «М» либо водительских прав любой категории, - напоминает донское управление ГИБДД. - Призываем родителей ограничить доступ подростков, не имеющих права на управление скутерами и мопедами, к транспортным средствам и уделять более серьезное внимание формированию у них навыков дисциплинированного поведения на дороге, особенно в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU