2019-07-03T09:23:24+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 июля 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 3 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону 3 июля стартуют плановые отключения электричества.В Ростове-на-Дону 3 июля стартуют плановые отключения электричества.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света в Ростове-на-Дону 3 июля 2019: где и когда. В донской столице снова планируются плановые отключения электричества. Цель их - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света 3 июля

с 09:00 до 17:00:

- ул. Вологодская 26-36; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская 1-26, 2-24; ул. Односторонняя 1-27; ул. Каменобродская 1-31, 2-14; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

- ул. 1-я Баррикадная 24/32, 31/33; ул. Профсоюзная 33/31.

- ул. Украинская 14-18, 21-41; пер. Хоперский 41-75, 46-90; пер. Донецкий 65-87, 90-116; пер. Игарский 81-109, 80-108; пер. Днепровский 77-105, 76-108/1; пер. Беломорский 65-103.

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

с 10:00 до 14:00:

- ул. Красноармейская 132, 142-146; пер. Соборный 35, 48-50

ИСТОЧНИК KP.RU

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