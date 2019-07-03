2019-07-03T10:26:50+03:00
Туризм

В Ростовской области в Парке Лога появилось колесо обозрения

Установка аттракциона уже завершается
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Александра Буневича из группы ВК "Привет, сейчас Каменск-Шахтинский".Фото Александра Буневича из группы ВК "Привет, сейчас Каменск-Шахтинский".
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В популярном у туристов Парке Лога под Каменском-Шахтинским появилось колесо обозрения. Гости знаменитого места отдыха сфотографировали аттракцион, установка которого завершается в эти дни. Его поставили на возвышенности возле построенной крепости, чтобы посетители парка могли в полной мере насладиться красотой этого волшебного места с высоты птичьего полета. На сайте места отдыха пока нет информации о новом увеселении и о том, когда оно начнет работу.

Комментируя фотографии с новым аттракционом ростовчане восхищаются колесом, правда, некоторые отмечают, что оно испортит общий вид парка, так до этого он представлял собой волшебную страну, где все стилизовано под старину, а новый элемент добавляет современный антураж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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